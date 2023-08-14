العراق يدين هجوم "شاه جراغ" في إيران ويدعو المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، الهجوم على زوار ضريح "شاه جراغ" في إيران، فيما دعت المجتمع الدولي لدعم جهود القضاء على الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرض له زوار ضريح (شاه جراغ) في مدينة شيراز، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين".

وأضاف "يؤكد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيّرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

وتابع "نشاطر حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألم الحزن في هذه الأوقات، ونقدم تعازينا القلبية الصادقة، وخالص مواساتنا".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت، أمس الأحد، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم على مزار ديني بمدينة شيراز الايرانية.