العراق يدين هجوم تدمر ويدعو لتعزيز التعاون الدولي

شفق نيوز- بغداد

أدانت وزارة خارجية جمهورية العراق، يوم الأحد، العملية "الإرهابية" التي استهدفت دورية مشتركة للقوات الداخلية السورية والقوات الأميركية قرب مدينة تدمر، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الإرهاب ما زال يشكّل تهديداً قائماً وفعّالاً لأمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، إقليمياً ودولياً، لمواجهته والقضاء على مصادره وتجفيف منابعه".

وأشارت إلى أن "الشعب العراقي كان من أكثر الشعوب تضرراً من جرائم الإرهاب، ما يجعل من الضروري مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة هذه الآفة، ومنع عودتها، وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

وتعرضت القوات الأميركية في مدينة تدمر وسط سوريا لكمين مساء أمس السبت، وأسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين أميركيين، بينهم جنديان ومترجم مدني.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم المسلح الذي استهدف وفداً من قوات التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري قرب مدينة تدمر، وفق منصات مقربة من التنظيم.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الهجوم، وهدد بالرد "بشن هجوم انتقامي ضد داعش".

كما أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، الهجوم واصفاً إياه بـ"الكمين الإرهابي الجبان" الذي استهدف دورية مشتركة أميركية – حكومية سورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنعى خسارة ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وشخص مدني، متمنياً الشفاء العاجل للقوات السورية المصابة، مؤكداً التزام بلاده بهزيمة الإرهاب بالتعاون مع شركائها السوريين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد الأحد، بأن تنظيم داعش صعد من وتيرة هجماته منذ مطلع عام 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لافتاً إلى توثيق مقتل 102 شخص خلال تلك الفترة.