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العراق يدين هجوم "بيشاور" في باكستان ويدعو لمزيد من التنسيق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-05T12:29:43+0000
العراق يدين هجوم "بيشاور" في باكستان ويدعو لمزيد من التنسيق

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، الهجوم الذي استهدف امس مسجداً للمسلمين "الشيعة" في مدينة بيشاور الباكستانيّة،داعية الى مزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعيّ للدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شق نيوز إنها "تُدينُ الهجوم الإرهابيّ على مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة"، معربة عن "تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، و تضامنها مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها، والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".

واضافت الوزارة إنَّ "استهداف المصلين الأبرياء في المساجد دليل واضح على بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعيّ للدول".

وكان المرجع الديني علي السيستاني أصدر، يوم الجمعة، بياناً بشأن التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد (كوتشا ريسالدار) للمسلمين الشيعة في بيشاور شمال غربي باكستان، حث فيه قادة باكستان على حماية الشيعة من هجمات المتشددين.

فيما تعهد، اليوم، المسؤولون في باكستان بمطاردة واعتقال العقول المدبرة لهجوم دموي على مسجد بمدينة بيشاور أمس، والذي تبنته جماعة تابعة لـ"داعش" حيث أسفر الهجوم عن مقتل 57 شخصا وإصابة قرابة 200.

 

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