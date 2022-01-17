العراق يدين هجوم الحوثيين على الامارات

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، استهداف الحوثيين لأنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها، ندين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وتابعت الخارجية العراقية "إذ نؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، فإننا نجدد الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي، عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبو ظبي: "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الشرطة أن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقًا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عملية نوعية في العمق الإماراتي، وستبين تفاصيلها لاحقا فيما كانت قد هددت في عام 2019 باستهداف مدينتي أبو ظبي ودبي، وعشرات الأهداف الأخرى.