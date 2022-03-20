العراق يدين هجمات الحوثيين على السعودية

شفق نيوز؛ أدان العراق الهجمات التي شنها تنظيم انصار الله الحوثي على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لوزارة الخارجيّة العراق أنها تدين "ما تعرّضَت له المنشآت الحيويّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وما سبّبََهُ من أضرار".

واضاف البيان؛ أن الوزارة تجدد موقفها الداعي إلى تبنّي الحوار والإرتكان إلى المُبادرات المُفضِيَة لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النِزاع.لِما يكفلهُ الحوار من آلياتٍ تُجَنِّبُ جميع الأطراف المزيد من الخسائر،وينعكسَ على شعبِ اليمن بالأمان والسلام".

وشنت جماعة الحوثي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أربع هجمات على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية دون أن تخلف خسائر في الأرواح.