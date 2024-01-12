العراق يدين ضرب اليمن ويؤكد: توسيع دائرة الاستهدافات يدفع لاتساع نطاق الحرب

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، الضربات الأمريكية والبريطانية التي نفذتها في مناطق عدة من اليمن، معتبرة أن ذلك من شأنه توسيع دائرة الحرب في المنطقة.

وجاء في بيان للخارجية، ورد لوكالة شفق نيوز: "منذ بداية العدوان والحرب الظالمة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، أطلق العراق تحذيرات من أنّ مغبّة الاستمرار بدعم الكيان الغاصب، وعدم تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها سيؤديان إلى انزلاق الأمور نحو تطورات شاملة لن تقف عند حدود غزة والأراضي الفلسطينية، بما يجعل خطر الحرب وانتشار العنف محيطاً بالمنطقة كلها".

وأضاف البيان: "مع التجاهل التامّ لدعوات إيقاف الحرب، التي جرى التأكيد عليها حتى من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، كان السلوك العدواني مستمراً للاحتلال، الذي تقف خلفه عدد من الدول الغربية بإصرارها على مساندة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين".

وأكد بيان الخارجية العراقية "وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، فإننا ندين العدوان على اليمن وسيادته"، مردفاً: "نرى أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلاً للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب، بل إن الحلّ يكمن في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، وأن يصدر قراراً يوقف فيه الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

من جانبها، حمّلت القوات المسلحة اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مسؤولية الضربات الأخيرة التي تعرضت لها مدن يمنية عدة، وتسببت بمقتل وإصابة 11 شخصاً كحصيلة أولية، فيما توعدت مصادر انطلاق الهجمات في البرِّ والبحرِ.