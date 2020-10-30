العراق يدين حادث "نيس" الفرنسية: لازلنا نحارب الإرهاب

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، الحادث الإرهابي الذي طال داراً للعبادةِ في مدينة نيس الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتضامن مع عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى، ونُذَكِّرُ أنّ العراقَ لازالَ يواجهُ ويُحارِب الإرهاب منذ سنين".

‏واكد الصحاف أن "التطرف والإرهاب تبرأ منهما الأديان كافّة"، مشيرا الى ان "البُعدَ الإنساني كامنٌ في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعيّة للعيش المشترك والآمن".

وقُتل في الاعتداء الذي حصل الخميس في كنيسة في نيس (جنوب شرق فرنسا) رجل وامرأة بطعنات على يد رجل صرخ "الله وأكبر". وتوفيت امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها، في حانة قريبة لجأت إليها.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل يشتبه بصلته بمنفذ الهجوم على كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس والذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص.

وقال مصدر قضائي بأن الرجل المحتجز كان على اتصال بمنفذ الهجوم في اليوم السابق للأحداث.

على الصعيد نفسه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريح لإذاعة محلية إن بلاده في حرب "ضد الأيديولوجية الإسلامية المتشددة" وإنها تواجه "عدوا في الداخل والخارج".