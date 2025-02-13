العراق يدين حادث الدهس في ميونخ ويعلن تضامنه مع ألمانيا

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس المأساوي الذي وقع اليوم في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضامنها الكامل مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق في مواجهة هذا الحادث الإجرامي، مشددة على موقف العراق الثابت في رفض العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره. كما تعرب الوزارة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الشرطة الألمانية، قد ذكرت بوقت سابق من اليوم، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

‎وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قرابة 30 شخصا، أصيبوا بجروح، جراء حادث الدهس، ولم تحدد درجات الإصابات.

‎ووقع حادث الدهس في مكان قريب جدا من فندق Bayerischer Hof، حيث سيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني في الأيام المقبلة.

‎وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر، فيما كشفت أن منفذ عملية الدهس يحمل الجنسية الأفغانية.

‎وأشار موقع "فيلت" الألماني، إلى أن الرجل هو "طالب لجوء" من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما.‎