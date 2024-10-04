العراق يدين "جريمة طولكرم" ويؤكد: الصمت العاجز للمجتمع الدولي يغذي العدوان الإسرائيلي

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، استهداف المدنيين في مخيم طولكرم بالضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكدة على أن "الصمت العاجز" للمجتمع الدولي يغذي فعلياً "جرائم العدوان".

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يستمرّ الاحتلال الصهيوني، بارتكاب مجازر تثبت تصميمه الإجرامي وإصراره على ممارسة الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني، في اقترافه جريمة جديدة باستهداف المدنيين في مخيّم طولكرم من الضفة الغربية المحتلّة".

وأضاف "إذا كانت جرائم العدوان تشير بالفعل إلى مسار بعيد عن الإنسانية، يستهدف توسعة الحرب، فإن موقف المجتمع الدولي الصامت العاجز، إنما يغذّي فعلياً هذه الإساءات، لاسيما بعد أن تجاوز في عدوانه لينال من شعب لبنان الشقيق".

وأشار إلى أن العراق يجدد "دعوة الأصوات الحرّة في العالم، والمنظّمات الدولية والأممية، لإدانة العدوان ومن يحميه ويسانده".

وأكد أن الحكومة العراقية "تساند كلَّ فعل أو جهد دبلوماسي، يوقف هذا العدوان، ويضع حدّاً لسلوك المحتل واستهتاره بالقيم والمبادئ التي توافقت عليها البشرية، إلى جانب استمرارها في بذل كل ما هو ممكن ومتاح، من أجل إغاثة الأشقّاء في فلسطين ولبنان، وإسناد صمودهم البطولي".