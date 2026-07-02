العراق يدين تفجير دمشق ويعلن تضامنه مع سوريا

شفق نيوز- بغداد

أدانت وزارة خارجية العراقية، يوم الخميس، التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق وتسبب بسقوط ضحايا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين".

وأضافت الخارجية: "وإذ تتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، وإلى ذوي الضحايا، فإنها تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع للأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانون الدولي".

وأدى انفجار عبوة ناسفة داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز ‏بدمشق إلى وقوع 7 قتلى و22 مصاباً بحسب أحدث حصيلة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه، وفقاً لوزارتي الصحة والداخلية السوريتين.