العراق يدين تدنيس القرآن وعلمه مجدداً: السكوتَ مَهَّدَ للتغوّل في هذا السلوك الخطر

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجيَّة، يوم الاثنين، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف والعلم أمام مبنى سفارتها في الدنمارك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهيَّة أنَّ تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ"، مطالبة سلطات الدول في الإتحاد الأوروبيّ بـ"إعادة النظر سريعاً بما يسمّى بحريَّة التعبير وحقِّ التظاهر، وأنَّ يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الإساءات أمام مبانيّ سفارات جُمْهُوريَّة العراق على أراضيها".

واشارت الى ان "السكوتَ وعدم الإرتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبيّ هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيَّة، مَهَّدَ للتغوّل في هذا السلوك الخطر".

وجددت الوزارة موقفَ حكومة العراق الداعيّ إلى أنَّ تكون القرارات والصكوك الدوليَّة في تجريم هذه الأفعال، ناظرةً إلى إحترام الرموز الدينيَّة والكُتُب المقدَّسة بنحوٍ متساوٍ وشفّاف، دون التمييز على أساس الدين والعِرق.

وأقدم عدد من الأشخاص على حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدنمارك، بحس ما أفادت به شبكة سكاي نيوز عربية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، إن "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".