العراق يدين بشدة تفجير مطار عدن

شفق نيوز/ أعربت الخارجية العراقية، الخميس، عن إدانتها للتفجير الذي طالَ مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان، "نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق، ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف".

وقعت انفجارات في مطار مدينة عدن اليمنية بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

وقتل اثنان وعشرون شخصا على الأقل، وأصيب عشرات في الهجوم الذي حدث الأربعاء.

وكان من المفترض أن يكون أمس الأربعاء. يوم احتفال بالاتفاق الذي أبرم بصعوبة كبيرة في السعودية بين قوتين يمنيتين متنافستين للسيطرة على عدن وجنوب اليمن، وهو اتفاق يهدف إلى مساعدتهما في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولين عبر الشمال.