العراق يدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي وصفتها بـ"الاستفزازية" الصادرة عن رئيس وزراء "الكيان الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد إلى شفق نيوز، أن "هذه التصريحات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وشددت الخارجية العراقية على "تضامن العراق الكامل مع السعودية، والتأكيد على موقفه الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول"، مشيرةً إلى أن "المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تماماً".

وفي وقت سابق، أعربت السعودية عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرة أنها محاولة لصرف الأنظار عن الجرائم المرتكبة في غزة.

وأكدت المملكة دعمها للمواقف العربية والإسلامية الرافضة لهذه التصريحات، مشددة على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليس مهاجراً يمكن طرده، كما حملت إسرائيل مسؤولية تدمير غزة وارتكاب جرائم تطهير عرقي، وأكدت أن السلام لن يتحقق إلا بحل الدولتين.