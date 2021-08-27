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العراق يدين بشدة انفجار كابول: نقف مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب

Category: سیاسة

Date: 2021-08-27T09:26:04+0000
العراق يدين بشدة انفجار كابول: نقف مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب

شفق نيوز/ أدانت الخارجية العراقية، يوم الجمعة، التفجير الدامي الذي استهدف العاصمة الافغانية كابول.

وشهد محيط مطار كابول تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم.

تسبب التفجير بمقتل 12 عسكرياً امريكا على الاقل.

وذكرت الخارجية في بيان، "نُعربُ عن مواساتنا للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا، ونؤكِّدُ موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أنّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله،كما نؤكِّد ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".

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