العراق يدين الهجوم على سفارة السعودية في لاهاي ويعده اعتداءً إرهابياً

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجيّة العراقيّة حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، عدته اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. ‏

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان، "تستنكر الوزارة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".

وأضاف "يُعلِن العراق وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهولندية، تعرض مقر السفارة السعودية بمدينة لاهاي لإطلاق نار، دون إصابات.

وقالت الشرطة في بيان، إنها بدأت التحقيق في الواقعة، مطالبة شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم عبر التواصل هاتفيا معها.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن آثار نحو 20 عيارا ناريا لوحظوا على مبنى السفارة ونوافذها، غير أن الشرطة لم تذكر تفاصيل حول الأمر.

ويأتي إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا بعد يوم من وقوع "اعتداء" خلال حضور القنصل الفرنسي "مناسبة" في مقبرة لغير المسلمين بمحافظة جدة شرقي المملكة، أسفر عن إصابة اثنين بجروح طفيفة.