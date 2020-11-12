سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يدين الهجوم على سفارة السعودية في لاهاي ويعده اعتداءً إرهابياً

Category: سیاسة

Date: 2020-11-12T20:38:45+0000
العراق يدين الهجوم على سفارة السعودية في لاهاي ويعده اعتداءً إرهابياً

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجيّة العراقيّة حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، عدته اعتداءً إرهابياً  يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. ‏ 

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان، "تستنكر الوزارة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".

وأضاف "يُعلِن العراق وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهولندية، تعرض مقر السفارة السعودية بمدينة لاهاي لإطلاق نار، دون إصابات.

وقالت الشرطة في بيان، إنها بدأت التحقيق في الواقعة، مطالبة شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم عبر التواصل هاتفيا معها.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن آثار نحو 20 عيارا ناريا لوحظوا على مبنى السفارة ونوافذها، غير أن الشرطة لم تذكر تفاصيل حول الأمر.

ويأتي إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا بعد يوم من وقوع "اعتداء" خلال حضور القنصل الفرنسي "مناسبة" في مقبرة لغير المسلمين بمحافظة جدة شرقي المملكة، أسفر عن إصابة اثنين بجروح طفيفة.

related

بومبيو يتحدث عن الهجمات في العراق: نطالب بغداد بالمزيد لحماية سفارتنا وقواتنا

Date: 2020-02-19 17:39:08
بومبيو يتحدث عن الهجمات في العراق: نطالب بغداد بالمزيد لحماية سفارتنا وقواتنا

العراق يكشف سبب زيارة عبدالمهدي للسعودية

Date: 2019-09-26 19:00:37
العراق يكشف سبب زيارة عبدالمهدي للسعودية

الرئيس العراقي ينقل "رسالة سلام" إيرانية إلى ثلاث دول عربية

Date: 2019-06-02 09:36:52
الرئيس العراقي ينقل "رسالة سلام" إيرانية إلى ثلاث دول عربية

عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

Date: 2019-10-30 15:41:09
عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

العراق يرد على اتهام باستخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

Date: 2019-09-15 11:55:20
العراق يرد على اتهام باستخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

ايران: العراق اعتذر لنا على احداث النجف

Date: 2019-11-28 17:51:27
ايران: العراق اعتذر لنا على احداث النجف

الحلبوسي يهاتف ولي عهد السعودية.. وهذا ما دار بينهما

Date: 2020-07-24 19:06:12
الحلبوسي يهاتف ولي عهد السعودية.. وهذا ما دار بينهما

الخارجية العراقية تكشف عن اجتماع "مهم ورفيع" في تركيا

Date: 2019-07-10 20:06:31
الخارجية العراقية تكشف عن اجتماع "مهم ورفيع" في تركيا