العراق يدين الهجوم على المصلين بـ"جامع علي ابن أبي طالب" في سوريا

شفق نيوز- بغداد/ دمشق

أعربت وزارة خارجية العراقية، مساء الجمعة، عن إدانة جمهورية العراق للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب بمدينة حمص في سوريا، مؤكدة رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وأكدت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، أياً كانت دوافعه ومصادره، والتي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة في المجتمعات، كما تشدد على دعم جمهورية العراق للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

وتابع البيان أن "وزارة الخارجية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكانت جماعة "سرايا أنصار السنة"، أعلنت الجمعة، تبنيها الهجوم على مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب ذي الغالبية العلوية في مدينة حمص بسوريا والذي خلّف قتلى ومصابين.

وذكرت الجماعة عبر حساب على تطبيق تليغرام، أن من وصفتهم بمجاهديها "فجّروا، بالتعاون مع مجاهدين من جماعة أخرى، عدداً من العبوات داخل معبد علي بن أبي طالب التابع للنصيرية"، على حد وصف الجماعة.

وجاء في إعلان الجماعة، أن الهجوم "أدى لمقتل وإصابة 40 نصيرياً"، نافية ما تم تداوله في الإعلام من أن التفجير "استهدف مسجداً لأهل السنة والجماعة"، كما قالت إن "هجماتها سوف تستمر في تزايد، وتطال جميع الكفار والمرتدين"، على حد تعبيرها

وكانت جماعة "سرايا أنصار السنة" الجهادية الجديدة نسبياً، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم كنيسة مار إلياس في دمشق في 22 يونيو/حزيران، والذي أودى بحياة 25 شخصاً على الأقل، واصفة إياه بأنه رد على "استفزازات مسيحية ضد السنة".

وأعلنت جماعة "سرايا أنصار السنة"، عن نفسها في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي عبر حساب على تلغرام في سوريا وتعهدت في الفترة الأخيرة بملاحقة أبناء الطائفة العلوية والشيعة والدروز.

كما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن العديد من عمليات القتل، وهدّدت بملاحقة من يُطلق عليهم اسم "فلول الأسد".

وأعربت دول تركيا والأردن والسعودية وقطر ولبنان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة بمدينة حمص، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً.