العراق يدين القصف الإسرائيلي لدمشق: انتهاك صارخ ومتكرر

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق معتبرة إياه "انتهاك صارخ ومتكرر" للقانون الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يدين بشدة القصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، والذي نفذه "الكيان الإسرائيلي، في انتهاكٍ صارخ ومُتكرر لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الوزارة رفضها التام لتعريض حياة المدنيين السوريين للخطر، ولتفاقم معاناتهم الإنسانية، مشددةً على ضرورة وقف التصعيد، لما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت الوزارة موقف العراق الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول، مُحذرة من "خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة".

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشددت الوزارة على أهمية حماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وصون كرامتهم، وضمان سلامتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها سوريا.

وأشارت إلى ضرورة فتح حوار وطني حقيقي بين الأدارة السورية في دمشق وممثلي مختلف المكونات السورية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التماسك المجتمعي.

وفي وقت سابق اليوم، جددت إسرائيل على دمشق مستهدفة القصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

فيما أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن القصف الإسرائيلي على مبنى وزارة الدفاع السورية، أوقع قتلى وجرحى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".