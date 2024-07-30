العراق يدين القصف الإسرائيلي في بيروت ويحذر من "تهديد خطير" لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي استهدف قيادياً كبيراً في حزب الله.

وذكرت الخارجية في بيان: "هذا الاعتداء انتهاكاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية، ويشكل تهديداً خطيراً على استقرار المنطقة ويحذر من تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين".

وعدت الخارجية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين في لبنان، وتشدد الحكومة على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، اغتياله القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة نفذها على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي: "إن سيد محسن (فؤاد شكر) يعد القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم، واليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب.

وأضاف أن "شكر كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولًا عن قصف مجدل شمس".