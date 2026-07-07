العراق يدين التفجيرات في دمشق: انتهاك صارخ لأمن المدنيين

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إدانتها للتفجيرات التي نُفِّذت باستخدام عدد من العبوات الناسفة، واستهدفت العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن المدنيين واستقرارهم، وتهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية"، مؤكدة أن "موقف العراق ثابت وراسخ في رفض جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مهما كانت دوافعها أو مبرراتها".

وأعربت وزارة الخارجية كذلك عن العراق مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارات بالقرب من الفندق الذي يتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقراً لإقامته خلال زيارته الرسمية الحالية لسوريا.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي، أن الانفجارين أديّا إلى إصابة 18 شخصاً، بينهم 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي (الشرطة).