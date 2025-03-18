العراق يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، التصعيد العسكري الذي يشنه الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، معتبرة أن هذه العمليات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استهداف المدنيين الأبرياء يعكس استمرار سياسة القمع والعدوان التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تتنافى مع القوانين الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة".

كما جددت الخارجية العراقية، التأكيد على "وقوف العراق الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".

وصعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث شنت غارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 330 شخصاً، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى، حيث تحتجز حماس 59 أسيراً، يُرجح أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة، فيما قُتل الآخرون جراء القصف الإسرائيلي ومحاولات فاشلة لتحريرهم.