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العراق يدين اغتيال "زاده": هذه الأعمال لا تساهم بدعم الاستقرار

Category: سیاسة

Date: 2020-11-29T16:21:55+0000
العراق يدين اغتيال "زاده": هذه الأعمال لا تساهم بدعم الاستقرار

شفق نيوز/ أدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، حادث اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وسط العاصمة طهران.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير خارجيّة الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة محمد جواد ظريف، مُعرباً عن خالص تعازيه ومُواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده".

وعبر حسين بحسب البيان عن "الإدانة لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار".

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أمس الأول الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالوقوف وراء الواقعة، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني برد قاس على عملية الاغتيال.

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