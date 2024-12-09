العراق يدين استيلاء اسرائيل على أراضٍ سورية: انتهاك صارخ

شفق نيوز/ أدان العراق يوم الاثنين، قيام اسرائيل بالاستيلاء على أراض سورية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزارةُ خارجيةِ جمهوريةِ العراقِ تعرب عن إدانتها بأشدِّ العباراتِ استيلاءَ الكيانِ الإسرائيليِّ على المنطقةِ العازلةِ معَ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ في الجولانِ والأراضي المجاورةِ لها"، مؤكدة أنَّ "هذا الإجراءَ يُمثِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانونِ الدوليِّ ولقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ".

وشدِّدت الوزارةُ على "أهميةِ احترامِ سيادةِ سوريا، والحفاظِ على استقرارِها ووحدتِها وسلامةِ أراضيها، وضرورةِ الامتناعِ عن أيِّ تدخلٍ في شؤونِها الداخليةِ".

ودعت الخارجية العراقية في بيانها "المجتمعَ الدوليَّ، وخصوصاً مجلسَ الأمنِ، إلى تحمُّلِ مسؤولياتِه في إدانةِ هذا العدوانِ السافرِ واتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لوضعِ حدٍّ لهذه الانتهاكاتِ التي تستغلُّ الوضعَ الراهنَ الذي تمرُّ بهِ الجمهوريةُ العربيةُ السوريةُ".