العراق يدين استهداف إيران للكويت بالصواريخ والمسيّرات

شفق نيوز ـ بغداد

أدان العراق، يوم الجمعة، استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في موقف جاء بعد إعلان الكويت تعرض أراضيها لهجمات إيرانية عدّتها "تصعيداً خطيراً" وانتهاكاً لسيادتها وأمنها.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن بغداد تدين استهداف الكويت، وتؤكد رفضها جميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.

وأكدت الخارجية العراقية دعم بغداد لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف، والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

ولم يشر البيان العراقي إلى إيران بالاسم، غير أن الموقف جاء عقب إعلان وزارة الخارجية الكويتية إدانتها ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت أراضي الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً للمدنيين والمنشآت الحيوية.

وكان الجيش الكويتي أعلن، في وقت سابق الخميس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية"، داعياً السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة أميركية في الكويت ضمن جولة جديدة من التصعيد في الخليج، بعد ضربات أميركية استهدفت مواقع في جنوب إيران، قالت واشنطن إنها جاءت دفاعاً عن قواتها وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق القيادة المركزية الأميركية، فإن القوات الأميركية اعترضت خمس طائرات مسيّرة إيرانية قرب المضيق، ومنعت إطلاق مسيّرة سادسة من موقع في بندر عباس، قبل أن تطلق إيران صاروخاً بالستياً باتجاه الكويت، عدّته واشنطن خرقاً لوقف إطلاق النار.

كما كانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت قبل ذلك عن غارات استهدفت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، وأدت إلى سقوط قتلى.