العراق يدين استهداف مزار ديني في إيران

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيَّة العراقية، يوم الخميس عن إدانتها للهجوم "الإرهابيّ" الذي إستهدف مزاراً دينيَّاً في مدينة شيراز الإيرانية، أمس الأربعاء والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، "إذ نُجَددُّ موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وآيديولوجيا التطرف، نُشاطِر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّمُ التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

وتبنى تنظيم داعش، أمس، التفجير الذي استهدف مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، وأوقع 13 قتيلًا بالإضافة إلى 21 جريحًا.

وأعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس الأربعاء، إغلاق عدد من المراقد الدينية وذلك عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر إخبارية في إيران، أن عدد جرحى الهجوم الدموي بلغ 40، فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن هناك إمكانية لزيادة عدد ضحايا هذا الهجوم.