العراق يدين استهداف قاعدة أممية في السودان: انتهاك صارخ للقانون الدولي

شفق نيوز- بغداد

دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، استهداف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة بمدينة كادوقلي في السودان.

وذكرت الخارجية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تعرب عن إدانتها بأشدّ العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان، والذي أسفر عن سقوط وإصابة عدد من الجنود البنغلاديشيين المشاركين ضمن بعثة الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة، أن استهداف قوات الأمم المتحدة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

كما تُعرب الوزارة، بحسب البيان، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، مجددةً موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال الإجرامية وضمان أمن وسلامة منتسبي بعثات الأمم المتحدة.

وقُتل 6 من جنود الأمم المتحدة من الجنسية البنغلاديشية وأصيب آخرون إثر قصف بالمسيّرات على معسكر البعثة الأممية في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، وفقاً لوسائل إعلام عالمية.