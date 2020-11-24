العراق يدين استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو السعودية

شفق نيوز/ أدانت الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، هجوم صاروخياً استهدف محطة لأرامكو النفطية السعودية، تبنته جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية أمس الإثنين.

وذكرت الخارجية في بيان، أنها "تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء ورفض التصعيد في المنطقة والدعوة إلى حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعلن المتحدث العسكري لجماعة انصار الله الحوثية يحيى سريع، فجر امس الإثنين، في تغريدة أن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنّح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

وحذّر سريع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية بأن عمليات الجماعة مستمرة وعليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.