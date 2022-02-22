العراق يدعو أوروبا إلى تسلم 10 آلاف إرهابي من قوات سوريا الديمقراطية

شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تسلم أكثر من 10 آلاف إرهابي من رعاياها احتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية في سجن الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء النزلاء باتوا يشكلون خطراً على العراق.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في "المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب" الذي أُقيم في مدينة كربلاء.

وقال الاعرجي خلال الكلمة إن "الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب، من خلال المؤسسات الاستخبارية والأمنية ومتابعة قيادات داعش الإرهابي واستهدافهم وقتلهم أينما كانوا" .

وأضاف أن "الحكومة اتخذت قرارا جريئا باستقبال 450 أُسرة عراقية من مخيم الهول، الذي يضم 30 ألف عراقي، بينهم نحو 20 ألفا دون سن البلوغ، وهو مخيم تتفشى فيه الأمية والجهل والفكر التكفيري، في جو من الرعب والخوف، وأدخلت الأُسر في مخيم الجدعة للتأهيل، لإعادة دمجها بالمجتمع بمشاركة جهات حكومية، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة"، مؤكدا أن الإرهاب مازال يشكل خطرا حقيقيا .

كما قال مستشار الأمن القومي "طالبنا ومازلنا نطالب سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومن هم خارج الاتحاد الأوروبي بأن يقوموا بعملهم الأخلاقي والقانوني، و يتسلموا رعاياهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سجن الحسكة، وهم أكثر من 10 آلاف إرهابي، ويجب أن ينقلوا إلى بلدانهم، ليحاكموا هناك، فبقاؤهم يشكل خطرا وتهديدا للأمن القومي العراقي".