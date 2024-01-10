العراق يدعو إلى إنشاء الصندوق الآسيوي والدولي لإعمار غزة

شفق نيوز/ دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، إلى إنشاء الصندوق الآسيوي والدولي لإعمار غزة وإزالة آثار الحرب عنها.

جاء ذلك خلال القائه كلمة العراق في الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين المنعقد في العاصمة الايرانية طهران.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة "شرعنا قانوناً لتجريم التطبيع في العراق استناداً الى موقفنا الثابت من فلسطين، و لا معنى للاستنكار والتنديد بوجود علاقات مع الكيان الصهيوني.

وطالب المندلاوي بوقفة لإعادة القيم للنظام الدولي وعدم الرضوخ للمصالح والضغوط الصهيونية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف برلماني " عربي - اسلامي - اسيوي " حازم لايقاف غطرسة الكيان الصهيوني ومنع جرِّ المنطقة إلى أتونِ حرب مدمرة