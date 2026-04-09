العراق يدعو إلى تثبيت الهدنة وشمول لبنان بوقف إطلاق النار

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة وسبل احتواء تداعيات الحرب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن اللقاء تناول أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة ووقف التصعيد، مع تأكيد السوداني ضرورة أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضاً.

وجدد رئيس الوزراء إدانة العراق للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب اللبناني، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق العربي المشترك من أجل احتواء التوتر وتجنب مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد السوداني دعم العراق للحوار والحلول الدبلوماسية بوصفها المسار الأمثل لتعزيز التهدئة وصون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده لرؤية الحكومة العراقية وتحركاتها الهادفة إلى تجنيب المنطقة مزيداً من تداعيات الحرب، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة بين الأطراف الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن والاستقرار.

جاء هذا التحرك في وقت دخلت فيه المنطقة مرحلة هدنة هشة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 7 نيسان أبريل 2026، تعليق الضربات الأميركية على إيران لمدة أسبوعين، ضمن تفاهم جرى بوساطة باكستان، على أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات أوسع لخفض التصعيد في المنطقة.

لكن مسار التهدئة بقي موضع خلاف سريع، إذ أكدت إسرائيل على أن لبنان غير مشمول بهذه الهدنة، وهو ما اكدته واشنطن، بعد غارات إسرائيلية عنيفة على بيروت ومناطق لبنانية أخرى اوقعت عشرات الضحايا ومئات الجرحى.