وزير الخارجية العراقي: سنبحث التعاون مع الشركات الروسية خلال زيارتنا لواشنطن

شفق نيوز / كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، عن عزم الوفد التفاوضي الذي سيزور واشنطن بعد غد الأربعاء، بحث ملف تعاون بغداد مع الشركات الروسية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز: "بداية نرحب بزيارة الوفد الروسي إلى بغداد، التي تعتبر فرصة مهمة للاطلاع على وجهة نظر الجانب الروسي في قضايا مختلفة".

وأضاف أن "المباحثات الثنائية مع الجانب الروسي، شهدت التطرق للتعاون في الجوانب الأمنية والاقتصادية، وكذلك جرت دراسة كيفية التعامل مع المستحقات المالية للشركات الروسية العاملة في العراق".

وتابع حسين: "سيكون لدينا زيارة إلى واشنطن الأربعاء المقبل، وسنبحث هناك إمكانية التعاون مع الشركات الروسية"، إذ تواجه روسيا عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية، قد تحتم عدم التعامل بالدولار في دفع المستحقات.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أشار وزير الخارجية، إلى أن "العراق موقفه واضحاً من الحروب، ويحث على وقف إطلاق النار بين الجانبين"، مؤكداً أن "إنهاء الأزمة يجب أن يتم عبر الحوار".

ووصل لافروف، أمس الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى، لبحث التطورات في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وضم الوفد الحكومي الذي جاء برئاسة وزير الخارجية الروسي إلى بغداد، شخصيات حكومية ودبلوماسية وشركات مختلفة وإعلاميين من مؤسسات روسية عدة.

وفي الآونة الأخيرة زار وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمغربي ناصر بوريطة بغداد، إضافة إلى زيارة أجراها وفد أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.