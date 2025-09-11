العراق يدعو لموقف دولي "حازم" ضد هجوم إسرائيل على الدوحة

شفق نيوز- نيويورك

قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، لقمان الفيلي، يوم الجمعة، إن بلاده تدين الهجوم الذي شنّته إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة وتدعم حق قطر في الرد.

وأضاف الفيلي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن خُصصت للقصف الاسرائيلي على الدوحة، أن "العراق يثمّن الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر في مجال الوساطة وإرساء السلم في المنطقة"، مؤكداً أن بلاده "تساند قطر في أي إجراءات تتخذها رداً على هذا الاعتداء".

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "مواقف حازمة ورادعة" لمنع تكرار مثل هذه الهجمات، محذراً من أن "التقاعس عن الرد يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين".

في 9 أيلول/سبتمبر 2025 الجاري، شنّت إسرائيل ضربة جوية مفاجئة استهدفت اجتماعاً لحركة حماس في الدوحة، أ لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة قطر.

وأسفرت الضربة عن مقتل ستة أشخاص، بينهم خمسة من عناصر حماس وضابط أمني قطري، فيما نجا كبار قادة الحركة، بينهم خليل الحيّة، من القصف.