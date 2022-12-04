العراق يدعو لمساعدته في توثيق تراثه وإعادة إعمار المواقع الأثرية

شفق نيوز / دعاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إلى مساعدة بلاده في توثيق تراثه الإنساني، من خلال إعادة إعمار المواقع الأثرية، وتطوير كفاءة الكوادر العراقية في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، رؤساء الوفود المشاركين في منتدى الحضارات العريقة والمنظمات الدولية، الذي انطلق اليوم، في العاصمة بغداد بمشاركة عشر دول، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى "دور العراق الحضاري عبر التاريخ، حيث شرّعت حضارة وادي الرافدين أول القوانين التي تنظّم الحياة الإنسانية".

وأكد السوداني، إمكانية "صياغة مذكرات تعاون ثنائية بين العراق والدول الأعضاء في المنتدى، في مجال الثقافة والآثار"، داعياً إلى "مساعدة العراق في توثيق تراثه الإنساني، من خلال إعادة إعمار المواقع الأثرية، وتطوير كفاءة الكوادر العراقية في هذا المجال".

وأضاف أن "المبادئ والأهداف التي أُنشئ من أجلها المنتدى يمكن استثمارها لتكون رسالة في وجه الفكر المتطرّف والعنصري لنبذ خطاب الكراهية والعنف، بوصفه منبراً رائداً لبثّ خطاب الوحدة بين الشعوب، باعتبار الإنسان الهدف الأسمى لكل دول العالم".

وأوضح رئيس الوزراء، أن "المنتدى يمثل فرصة لهذه الدول لتعزيز علاقاتها على الصعُد السياسية والثقافية والاقتصادية، والتعاون في اتخاذ المواقف للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري، ودعم الثقافات والحضارات، واستعادة الآثار المنهوبة، وتبادل الخبرات وصيانة المواقع الأثرية".