العراق يدعو ألمانيا لاستثمار علاقاتها مع أميركا لوقف الحرب

شفق نيوز- بغداد

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، ألمانيا إلى استثمار علاقاتها مع الولايات المتحدة للدفع باتجاه وقف الحرب في الشرق الأوسط، متسائلاً عن الهدف من اللجوء للحل العسكري بالتوازي مع المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين بحث اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على العراق ودول الجوار.

وأكد الوزير الألماني، بحسب البيان، دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في ظل التحديات الراهنة، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد التوترات والهجمات التي طالت الأراضي العراقية، وتوسع رقعة الحرب في أكثر من اتجاه.

وخلال الاتصال، طرح الوزير العراقي تساؤلات جوهرية بشأن أهداف استمرار التصعيد العسكري، متسائلاً عمّا إذا كان الهدف يقتصر على تدمير المشروع النووي الإيراني، رغم أن مسار المفاوضات كان مستمراً ويشهد تقدماً؟.

وتساءل عن دوافع توسيع نطاق الحرب، ولماذا أصبحت الساحتان العراقية والخليجية جزءًا من مسارح العمليات؟.

وأشار حسين إلى أن الهجمات الصادرة من طرفي الصراع ضد العراق مدانة ومرفوضة، مؤكداً ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج ايضاً، والعمل على تحييد دول المنطقة عن دائرة المواجهة.

وشدد على أن ألمانيا، بحكم علاقاتها القوية مع الإدارة الأميركية، قادرة على أداء دور مهم في الدفع نحو وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية أن تضطلع أوروبا بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الهجمات، ولا سيما تلك التي تطال العراق.