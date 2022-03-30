العراق يدعو لتوثيق العلاقات مع روسيا "الكبيرة".. وموسكو تدعمه لتجاوز أزماته

شفق نيوز / دعا نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، يوم الأربعاء، الى توثيق العلاقات العراقية – الروسية لأنها دولة "كبيرة ومهمة"، وفيما كشف عن أهمية تفعيل لجان الصداقة النيابية بين العراق والدول الأصدقاء"، أعرب السفير الروسي حرص بلاده على دعم العراق لتجاوز أزماته ومواجهة التحديات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد إستقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير الروسي لدى العراق أيلبروس كوتراشيف، وأستعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية، فيما تم بحث السبل الكفيلة وآليات العمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية بين بغداد وموسكو".

وأضاف البيان أن "نائب رئيس المجلس أكد على أن المؤسسة التشريعية تدعم عمل السفراء والبعثات الدبلوماسية، وأهمية تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية بين العراق ودول الأصدقاء"، مبينا أن "روسيا دولة كبيرة ومهمة ولدينا رغبة في توثيق العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين".

من جانبه أكد السفير الروسي، بحسب البيان، "حرص بلاده لدعم العراق لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية والاستقرار".