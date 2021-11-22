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العراق يدعو لتنسيق دولي مشترك لمواجهة الإرهاب والفساد

Category: سیاسة

Date: 2021-11-22T12:21:44+0000
العراق يدعو لتنسيق دولي مشترك لمواجهة الإرهاب والفساد

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، الى تعزيز العلاقات العراقية السويدية من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فيما أكد دعم العراق للتنسيق الدولي المشترك لمواجهة الإرهاب والتطرف والفساد.

وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل في قصر بغداد، وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يلبي مصالح الشعبين.

واشار الى الدعم الذي قدمته الحكومة والمنظمات السويدية للشعب العراقي في المجالات الإنسانية، ودعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب، والتطرق الى احتضان السويد جاليةً عراقيةً كبيرة.

ولفت صالح إلى أن العلاقات العراقية السويدية وثيقة ويجب تعزيزها عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، مشيراً الى ان العراق يتطلع لتعزيز علاقاته مع أصدقائه في المجتمع الدولي ويدعم التنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والفساد والعمل الجماعي في مواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخي وحماية البيئة.

وجدد تأكيده على أن العراق يتبنّى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري، مشدداً على أن استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها.

من جانبها أكدت الوزيرة السويدية التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز اقتصاده عبر خطط الإصلاح الوطنية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه العراق على الصعيد الوطني وجهوده في تخفيف توترات المنطقة.

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