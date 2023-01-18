العراق يدعو لتعاون دولي يعزز الأمن الغذائي العالمي

شفق نيوز/ أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاربعاء، على أهمية تعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد العراقي وتعزيز استقراره، فيما دعا إلى تعاون دولي يعزز الأمن الغذائي العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس استقبل في مبنى المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش منتدى دافوس، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وأكّد خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز استقراره.

وأشار إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تركز على تسهيل تنفيذ الأعمال وتوفير بيئة جاذبة لتحقيق استثمار فعال.

وأضاف الرئيس أن العراق يمتلك الإرادة، ولديه الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أن النهوض بالتنمية المحلية المستدامة يتم من خلال بناء شراكات إقليمية دولية استراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص في العراق.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تعاون دولي للحفاظ على حركة تجارة الغذاء العالمية ومنع حدوث اختلال في سلسلة إمداداته وبما يعزز الأمن الغذائي العالمي.

بدورها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي عن اعتزاز البنك بالعلاقات الوطيدة مع العراق، مشيدةً بنجاح الجهود العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت حرص البنك الأوروبي على تطوير التعاون المشترك على مختلف الصعد.