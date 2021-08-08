العراق يدعو لاستقرار مائي مع ايران.. والاخيرة تنشد موافقة حكومية لتفويج الزائرين

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، يوم الاحد، إلى معالجة العلاقة المائية مع ايران، مشدداً على إرساء "الاستقرار المائي"، فيما طلب السفير الإيراني موافقة حكومية على تفويج زائرين إيرانيين للزيارة الاربعينية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأمين العام حميد نعيم الغزي بحث، اليوم، مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، جُملة من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تنمية الشراكة القائمة بين بغداد وطهران وتوسيع أوجه التعاون بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، وتلبي تطلعاتهما المشتركة في المراحل المقبلة، لتحقيق مصلحة أبناء الشعبين.

وشدّد الأمين العام لمجلس الوزراء، على ضرورة وضع معالجة للعلاقة المائية بين الجهات المعنية في البلدين، والخروج بتفاهمات مشتركة تسهم في إرساء الاستقرار المائي، وتحديد الأبعاد الحقيقية للمشكلات التي تنتج عنها.

من جانبه، أشار السفير الإيراني، إلى أن الجهات المعنية في بلاده أنهت استعداداتها للشروع بإنشاء المشروع السككي بين العراق وإيران، فيما دعا إلى إمكانية استحصال موافقة الحكومة العراقية على تفويج عدد من الزائرين الإيرانيين للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق اليوم، إن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب، مشددا على ضرورة التحرك الدبلوماسي لاستحصال حقوق العراق المائية.

وأوضحت وزارة الموارد المائية في بيان أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى بمكتبه وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله، بحضور المستشار الفني للوزارة ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء استعراض موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل توقيع البروتوكول مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض".

وأكد الحمداني "ضرورة عقد لقاءات مع إيران لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشح المائي الذي يمر به عموم المنطقة"، مشيرا إلى أن "قطع إيران نهري الكارون وسيروان تسبب بشح مائي في محافظة ديالى فضلا عن تأثيره على نوعية المياه في شط العرب".

وشدد الوزير "على ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع".