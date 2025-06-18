العراق يدعو لاجتماع عربي طارئ لتحقيق أمرين

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء، تطورات الأوضاع الإقليمية، داعياً إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بهدف تنسيق المواقف ومواجهة التحديات بروح جماعية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من عبد العاطي وجرى خلال الاتصال بحث "آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".

وفي هذا السياق، وبصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا فؤاد حسين، إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة"، وفق البيان.