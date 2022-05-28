العراق يدعو فرنسا لفتح جامعة ومعهد لتطوير المهارات في بغداد والبصرة

شفق نيوز/ دعا وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، يوم السبت، فرنسا الى فتح جامعة فرنسية في بغداد ومركزاً لتطوير المهارات العالية في البصرة.

وذكرت وزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عبد الجبار التقى في العاصمة باريس بوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحثا آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة والمجالات الاخرى.

وحث عبد الجبار فرنسا على مساهمة المؤسسات العلمية الفرنسية في فتح جامعة فرنسية في بغداد، والتأكيد على اهمية فتح مركز للتدريب وتطوير المهارات العالية في البصرة لأهمية ذلك في تعزيز خدمات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل.

وأشار الى ضرورة التعاون في مجال الطاقة النظيفة خصوصا ان فرنسا لديها سبق علمي في عدد من تقنيات وأساليب الطاقة.

واكد على عمق العلاقات التي تربط العراق وفرنسا وأهمية توطيدها وتعزيز السلم المجتمعي والإقليمي، داعيا الى تقارب وجهات النظر بخصوص مستقبل الطاقة في العالم وضرورة موائمة خطط تعزيز طاقات الانتاج للنفط والغاز مع حاجة الدول المستورد ولا سيما الدول الكبيرة.

وقال عبد الجبار ان "العراق لديه خططاً ومشاريعاً عديدة لتطوير قطاعات الإنتاج وقطاع الطاقة النظيفة والاستثمار الامثل للغاز من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الشركات العالمية المتخصصة".

ولفت الى ان العراق يعمل على زيادة الانتاج كمرحلة اولى الى خمسة ملايين برميل باليوم بحلول العام 2025 وثمانية ملايين برميل باليوم بحلول العام 2028.

من جانبها عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية عن رغبة بلادها بتعزيز آفاق التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأشارت الى أهمية التعامل مع بغداد في مجال صناعة النفط والغاز لعموم البلاد وأهمية الملف من الناحية الاستراتيجية وبما يحقق مصالح كافة الأطراف ضمن الدولة الفدرالية.

وينهي وزير النفط العراقي اليوم السبت زيارته الرسمية إلى فرنسا التي بدأها الأربعاء الماضي، ويحاول فيها حث الشركات الفرنسية على الاستثمار في العراق.