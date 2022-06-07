العراق يدعو سفراء أوربيين لإعادة النظر بآليات عمل صندوق الاصلاح و التعافي وإعادة الإعمار

شفق نيوز/ دعا وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، يوم الثلاثاء، سفراء عدد من الدول المانحة إلى اعادة النظر بآليات عمل صندوق الإصلاح والتعافي واعادة اعمار العراق.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير التقى سفراء المملكة المتحدة مارك براسيون ريتشاردسون، والسفير الكندي غريغوري غاليفان، وسفير مملكة السويد جوناس لوفين، بالاضافة الى ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، والمستشار السياسي للسفارة الالمانية، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آليات العمل الخاصة بصندوق الإصلاح والتعافي واعادة اعمار العراق".

وثمن الوزير العراقي مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للعراق، معربا عن رغبة العراق، في استمرار التعاون المشترك لما فيه خدمة التنمية والاعمار ومواجهة الظروف والتحديات الصعبة الناتجة عن أزمة الغذاء العالمية".

كما دعا الى "اعادة النظر بآليات العمل الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق الإصلاح والتعافي، وبما ينسجم مع الواقع التنموي والاقتصادي في العراق، مشددا على اهمية المتابعة للمشاريع، والتنسيق الفعال بين الدول المانحة والوزارات والجهات العراقية، من خلال وزارة التخطيط ، التي تتولى عملية المتابعة، والتنسيق، فضلا عن مهمتها في الموافقة على المشاريع، وإدراجها ضمن جداول الموازنة، وفقا للفجوات التنموية في المحافظات".

من جانبهم "أعرب سفراء الدول المانحة والبنك الدولي، عن تثمينهم لمستوى التعاون الذي تقدمه وزارة التخطيط، وسعيها الدؤوب من اجل ايجاد الحلول والمعالجات لأي مشكلة تواجه عمل صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدين استعداد بلدانهم لتقديم المزيد من الدعم للعراق" وفقا للبيان.