العراق يدعو رعاياه في السودان إلى الحيطة والحذر: ابتعدوا عن مناطق التوتر

شفق نيوز/ دعا العراق يوم السبت رعاياه في السودان، إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه الأوضاع السائدة هناك حالياً.

وذكر باين للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تتابع وزارة الخارجيَّة العراقيَّة وعبر سفارتها في الخرطوم، أوضاع المواطنين العراقييّن المقيمين في ⁧‫السودان‬⁩، في ظل التطورات الأمنيَّة الجاريَّة هناك".

وطالبت الوزارة "المواطنين العراقييَّن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحليَّة هناك".

ودعت الوزارة "كافة الأطراف السياسيَّة السودانيَّة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق".

ومنذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت، سمع في الخرطوم دوي قوي لانفجارات وإطلاق نار، أعقبها اشتباك مسلح بين قوات الجيش السوداني التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو حميدتي، وهو تحول مفاجئ للصراع بينهما، إلى نزاع مسلح.

وأعلنت قوات الدعم السريع قبيل ظهر السبت "السيطرة الكاملة" على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم ومطار الخرطوم ومطاري مروي (شمال) والأبيض (وسط).

وذكرت القوات في بيان أن أفرادها هاجمت في وقت متزامن قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع قامت بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة".