العراق يدعو دول العالم إلى "نظام دولي جديد" ويوصي بتشكيل لجنة "برلمانية إقليمية"

شفق نيوز/ دعا ممثل العراق في مؤتمر "الجمعية البرلمانية الاسيوية"، يوم الخميس، دول العالم إلى إنشاء "نظام دولي جديد"، وأوصى بتشكيل لجنة دائمة تعزز التعاون "البرلماني الإقليمي".

وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي خلال القائه كلمة العراق في الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية" الاسيوية" المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية " باكو"، ندعو دول العالم إلى انشاء نظام دولي جديد وعادل وإعادة النظر في بعض السياسات خدمة للمصالح المشتركة.

واكد المندلاوي، سع العراق لصياغة خارطة طريق لمشروع وطني يسمح بدمج خصوصية العراق مع غايات وأهداف التنمية المستدامة في اجندة عام 2030.

وأشار المندلاوي إلى أن "الكيان الصهيوني لايحترم القانون الدولي وعلى داعميه ان يتوقفوا ومن واجبنا معالجة الوضع المتأزم في غزة".

وطالب المندلاوي، بأدانة العدوان على العراق وبعض الدول العربية، وأوصى بتشكيل لجنة دائمة تتولى دعم التعاون البرلماني الإقليمي.

ووصل وفد نيابي عراقي برئاسة المندلاوي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة "باكو" للمشاركة في الجلسة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية.

ويشارك الوفد العراقي النيابي برئاسة المندلاوي في الجلستين الافتتاحية والعامة للجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم الخميس.