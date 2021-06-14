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العراق يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد ويوضح الأهداف

Category: سیاسة

Date: 2021-06-14T17:26:15+0000
العراق يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد ويوضح الأهداف

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، دول الجوار العراقيّ لعقد حوار في بغداد لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسين التقى وزير خارجيَّة جمهوريَّة مصر العربيَّة سامح شكري، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر".

وجرى وفقاً للبيان، "بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات".

وبحث الجانبان ايضا، "آخر التطوُّرات بالمنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن، والاستقرار، والعمل باتجاه حلحلة المشاكل، والأزمات من خلال اعتماد الحوار، وعدم التصعيد؛ لأنّه لا يخدم المنطقة، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمُّ البلدين".

واكد حسين، "حرص العراق على تعزيز التشاور مع مصر؛ إيماناً بالدور الفعّال الذي تضطلع به في المنطقة"، مُشيراً إلى "أهمية عقد القمة الثلاثيّة بين العراق، ومصر، والأردن".

ودعا وزير الخارجية العراقي، إلى "عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة".

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