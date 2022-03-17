العراق يدعو تركيا لزيادة الاطلاقات المائية

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يوم الخميس، السلطات التركية إلى زيادة الإطلاقات المائية للعراق، واعتماد خطة عادلة في توزيع المياه.

وذكر المكتب الإعلامي لأمانة مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الغزي استقبل سفير الجمهورية التركية في بغداد علي رضا كوناي، وناقش الجانبان عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد الغزي على أهمية ديمومة اللقاءات لما يربط العراق من علاقات ثنائية مع تركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية، ولتداخل البلدين في العديد من الملفات المشتركة، أهمها ملف المياه.

ودعا إلى قيام الحكومة التركية بزيادة الإطلاقات المائية لدعم القطاع الزراعي في عموم مناطق العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، واعتماد خطة لتوزيع المياه بشكل عادل.

وفي ما يخص عملية التبادل التجاري والغذائي بين العراق وتركيا، أوضح الغزي أن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً العديد من القرارات التي تقف على معالجة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، المتمثلة بالسماح باستيراد المواد الغذائية وتصفير الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر الأمر الذي سيتيح عودة النشاط التجاري بين البلدين.

من جانبه، أشار السفير التركي، إلى أن اللقاءات الثنائية بين تركيا والعراق مستمرة لمعالجة ملف المياه، وهنالك لجان مشتركة تعمل من أجل الوقوف على وضع خطة لتحديد نسب الإطلاقات المائية.