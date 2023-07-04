العراق يدعو بريطانيا لمساعدته في مُختلِف القطاعات الإقتصاديَّة والخدميَّة

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الجانب البريطانيّ إلى مساعدة العراق من خلال تقديم الدعم الفنيّ والتقنيّ في مُختلِف القطاعات الإقتصاديَّة والخدميَّة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأثنين عددا من رؤساء اللجان في مجلس العموم البريطانيّ على هامش زيارته إلى لندن، بناء على الدعوة الموجهة إليه من وزير الخارجيَّة البريطانيّ جيمس كليفرلي، وفقا لما أعلنته الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء حيث أكد حسين عزم الحكومة العراقيَّة على بناء اقتصاد قويّ.

وأضاف البيان أن الجلسات تناولت مباحثات حول الدور الإقليميّ الذي يقوم به العراق في إستقرار المنطقة وتقريب وجهات النظر بين القوى الإقليميَّة وحرصه على أنَّ يكون نقطة التقاء في المنطقة من خلال جمع القوى الإقليميَّة عبر مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ونقل البيان عن وزير الخارجية العراقي قوله، إن أولويات الحكومة العراقيَّة هي توفير الخدمات وتنويع مصادر الدخل من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالميَّة والاستخدام الأمثل لثروات البلد.

من جانبهم، أكَّد رؤساء اللجان على استعداهم لتقديم كل أنواع الدعم بما يسهم في دعم العراق واستقراره والنهوض باقتصاده بما يحقق الازدهار لأبناء الشعب العراقيّ، كما في البيان.