العراق يدعو بريطانيا للتدخل لإنهاء الصراع بالمنطقة

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، السفير البريطاني في العراق، عرفان صديق، إلى أن يكون للمملكة المتحدة دور في إنهاء الصراع الدائر بالمنطقة.

وذكر بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشهداني استقبل صديق، وبحث اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيها والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل لجان الصداقة بين المؤسسات التشريعية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وشدد المشهداني على ضرورة أن "ينصب العمل على إشاعة السلم والأمن في المنطقة بدل التوترات المتتالية في كل من إيران وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن التي يحدثها الكيان الصهيوني، فهي محط إدانة واستنكار".

وأضاف "نطمح أن يكون لبريطانيا دور في إنهاء الصراع الدائر وموقف بارز في إنهاء الحرب".

كما دعا المشهداني إلى زيادة الاستثمارات ودخول الشركات البريطانية إلى الاستثمار وخصوصاً في القطاع الخاص، كون العراق بلد شاب ونسبة الشباب أكثر من النصف فيه.

من جانبه أكد السفير البريطاني، أننا مع العراق وندعم استقراره وموقفنا ضد التصعيد ونعمل على الحلول السلمية والدبلوماسية، مؤكداً أن بريطانيا لم تشارك في الضربات وليس لديها نية في التدخل ومجلس العموم لا يؤمن بالحلول العسكرية.

هذا واتفق الجانبان على ضرورة العودة إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وإدامة التواصل والتشاور في القضايا المشتركة، وفق البيان.