العراق يدعو الى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، الى التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي لسكان جنوب قطاع غزة من قبل إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ودعت الوزارة في بيانها إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال".

وجددت الخارجية العراقية تأكيدها على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وتستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس، ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إنها لا تعرف المدة التي يمكن أن تستغرقها "مثل هذه العملية شديدة الخطورة".