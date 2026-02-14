العراق يدعو النمسا لاستئناف الطيران المباشر بين بغداد وفيينا

شفق نيوز- ميونخ

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم السبت، وزير داخلية جمهورية النمسا، جيرارد كارنر، إلى إعادة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد وفيينا.

جاء ذلك خلال لقاء فؤاد حسين، وزير داخلية النمسا والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثانية والستين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "أشاد الوزير بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ولا سيما في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، مؤكداً أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك".

كما دعا فؤاد حسين إلى "إعادة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد وفيينا، في ضوء التحسن الأمني الملحوظ الذي يشهده العراق، بما يسهم في تنشيط حركة التنقل والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين".

من جانبه، أعرب الوزير كارنر عن "ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين العراق والنمسا، مرحباً بدعوة وزير الخارجية لزيارة العراق ولقاء وزير الداخلية العراقي والمسؤولين المعنيين، بما يعزز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ووفقاً للبيان فقد تناول اللقاء أيضاً "استعراض التطورات السياسية في العراق والمنطقة، بما في ذلك إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات السياسية والأمنية في سوريا".