 العراق يدعو النرويج إلى إعادة فتح سفارتها في بغداد   

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الاحد، حكومة مملكة النرويج إلى إعادة فتح سفارة المملكة في العراق، مؤكدا مـا لـهـا مـن تـأثير إيجابيّ فـي تعزيـز العلاقات الثنائيَّة وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة خارجيَّة مملكة النرويج أنكن هويتفلدت، على هامش إجتماعات حوار المنامة/18 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيَّة المنامة، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية وورد الى وكالة شفق نيوز.

وتناول اللقاء، بحسب بيان الخارجية، بحث العلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها، وأهميَّة تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أنَّ تُحقّق تطلُّعات الشعبين الصديقين، مُشدداً على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة العراقيَّة-النرويجيَّة المُشترَكة بين البلدين، وتفعيل مُذكّرات التفاهم، وملفات التعاون الثنائيّ؛ خدمة للشعبين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى تداعيات الأزمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وإنعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالميّ، سيما النقص في امدادات الغذاء والطاقة، وشدد الوزير حسين على ضرورة إيجاد تفاهمات بين جميع الدول لحل المشاكل الماثلة أمامها، إذ إنَّ مُؤشرات الإستقرار السياسيّ والأمنيّ والإقتصاديّ، لاتزال بعيدة، وهو ما يوجب على المجتمع الدوليّ إتخاذ خطوات جادة وفعليّة لإيجاد حلول جذريَّة وواقعية لحل الخلافات القائمة، وذلك من خلال إنتهاج لغة الحوار، واللجوء إلى طاولة المُفاوضات وإعلاء المصالح المُشترَكة.

كما جرى مُناقشة آخر المُستجدّات والتطورات في القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام الدوليّ ومن بينها؛ تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين مثل السعوديَّة وإيران، وكذلك الدوليين كأمريكا وإيران، والذي تعتبره الحكومة العراقيَّة جزءاً رئيسياً من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة عموماً.

من جانبها، هنَّأة وزيرة الخارجيَّة النرويجيَّة، الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكِّدةً رغبة بلادها في تطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوطيد التعاون المُشترَك وبما يحقق الازدهار والرخاء لكلا البلدين الصديقين.

وفي الختام؛ وجهت الوزيرة دعوة للوزير للمُشارَكة في مُؤتمَر أوسلو، المُزمعُ عقده في شهر حزيران 2023.