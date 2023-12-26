العراق يدعو المجتمع الدولي لوقف "الجرائم الصهيونية" في فلسطين

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإيقاف "جرائم الاحتلال الصهيوني" ضد الفلسطينيين، مرحبة في الوقت نفسه بدعوة مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعرب عن ترحيبها بدعوة قرار مجلس الأمن المرقم 2720، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.

وأضاف "وبهذا الصدد يجدد العراق دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".